Motorista diz que tentou desviar; Polícia Civil busca vítimas

O motorista do caminhão envolvido no grave acidente que causou a morte de três pessoas no dia 28 de julho, no perímetro urbano da BR-277, em Cascavel, foi ouvido na terça-feira (13) e disse à Polícia Civil que não usava o celular no momento da tragédia.

Ele disse ainda que transportava uma carga de 13 toneladas de ovos e que o trânsito fluía normalmente, quando repentinamente parou devido a obras na rodovia. Por conta do peso da carga, ele pensou que frear o veículo causaria mais danos e por isso tentou desviar, mas bateu em diversos veículos que estavam parados na pista.

No dia do acidente, exame constatou que ele não havia ingerido bebida alcoólica.

Polícia busca vítimas

Outras quatro pessoas já foram intimadas e serão ouvidas na próxima semana. Um policial rodoviário federal que atendeu a ocorrência e três testemunhas.

A PC pede para que vítimas que sofreram algum tipo de lesão no acidente compareçam à delegacia para que possa ser feita a representação por lesão corporal.

Laudos

A polícia já recebeu o Boletim de Acidente de Trânsito feito pela PRF e o laudo da necropsia das vítimas fatais. Ainda é aguardado o Laudo de Local de Morte, confeccionado pela criminalística. Nele deve conter informações sobre como aconteceu o acidente, levando em conta a disposição dos veículos, marcas de frenagem assim como a velocidade em que estava o caminhão na hora da colisão a partir da análise do tacógrafo.

