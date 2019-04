Carlos Rocha da Silva, 51 anos ficou ferido ao bater de moto em um poste de energia elétrica na Rua Rio da Paz, região Sul de Cascavel.

Com a força do impacto o poste caiu e acabou comprometendo outro. A fiação elétrica ficou no chão e a Copel foi acionada.

O homem teve ferimentos moderados e foi levado à UPA Tancredo.