Morte suspeita em Quatro Pontes testa negativo para covid-19

A Secretaria de Saúde, de Quatro Pontes, registrou, na última quarta-feira (27), um óbito suspeito do novo coronavírus (Covid-19). Logo na quinta-feira (28), divulgou uma nota de esclarecimento para entendimento da população sobre os protocolos cumpridos por orientação da 20ª Regional de Saúde de Toledo. Hoje (1º), já com o resultado do exame, que testou negativo para Covid-19, elaborou nova nota de esclarecimento, que segue:

Nota de Esclarecimento

“A Secretaria de Saúde, de Quatro Pontes, informa que recebeu o resultado do exame para Covid-19 da paciente atendida pela equipe do Centro de Saúde, referência para tratamento de sintomas respiratórios, na última quarta-feira (27). No início da manhã do dia 31 de maio, o resultado foi divulgado pelo Laboratório Central do Estado, sendo negativo para Covid-19.

As amostras foram coletadas na última quarta-feira (27), quando a equipe foi acionada para atendimento de óbito em domicílio de uma paciente de Nova Santa Rosa e que estava na cidade de Quatro Pontes para tratamento e cuidados por seus familiares. Com histórico de CA (câncer) de pulmão, fratura de fêmur e internamento em UTI na cidade de Cascavel, por orientação da 20ª Regional de Saúde de Toledo a equipe manejou o caso como suspeito para Covid-19.

Até o momento, o município registra 11 notificações para Covid-19. Destas, em três foram realizadas coletas e enviadas ao Laboratório Central do Estado para testagem, sendo todas negativas para Covid-19. Outras três amostras serão coletadas ainda hoje (1º) para análise pelo Laboratório Central do Estado. As demais notificações não foram coletadas amostras, sendo descartados, pois houve melhora no quadro dos pacientes.

Reiteramos nosso comprometimento com a situação epidemiológica que estamos vivenciando, com total comprometimento da equipe para melhor atender as demandas do nosso município, respaldados pelos protocolos vigentes da Secretaria de Estado da Saúde e do Ministério da Saúde”.