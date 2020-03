O ex-secretário-geral da Presidência, Gustavo Bebianno morreu aos 56 anos na madrugada deste sábado, 14, em Teresópolis, no Rio de Janeiro. A informação é do presidente estadual do PSDB Paulo Marinho.

Segundo ele, Bebianno estava em um sítio com seu filho quando se sentiu mal, por volta das 4h. Segundo o tucano, teria sido um infarto fulminante.

