Morre a mãe de Celso Dal Molin e vereadores terminam sessão mais cedo

Morreu no início da tarde desta terça-feira (02), aos 85 anos, Giacomina Fantinel Dal Molin, mãe do vereador Celso Dal Molin (PR). O parlamentar recebeu a notícia já no Plenário, momentos antes de começar a chamada dos vereadores e deixou o local em direção ao Hospital Nossa Senhora da Salete, onde sua mãe estava internada.

Dona Giacomina era pastora e fundou a 2º Igreja do Evangelho Quadrangular de Cascavel, tendo sido uma pessoa muito conhecida na cidade. Em atitude de respeito à sua memória, os vereadores decidiram não fazer pronunciamentos no Grande Expediente e encerraram a sessão às 14h33, assim que as duas matérias da Ordem do Dia foram votadas.

O velório da sra. Giacomina Fantinel Dal Molin está previsto para começar hoje às 18h, no Cemitério Jardins, no bairro Esmeralda.