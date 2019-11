Moradores que utilizarem carros próprios terão isenção de estacionamento e ingresso no Cataratasday2019

Os moradores de Foz e municípios Lindeiros ao Parque Nacional do Iguaçu, que utilizarem carro próprio, terão isenção de estacionamento e ingresso para participarem do #Cataratasday. O evento será realizado no próximo domingo, 10 de novembro, para celebrar oitavo ano da eleição das Cataratas do Iguaçu como uma das Novas 7 Maravilhas da Natureza.

A Cataratas S.A, concessionária do local, montará uma tenda no Centro de Recepção dos Visitantes para atendimento exclusivo. Será preciso ter em mãos documento de identificação e comprovante de residência, além de doar 1kg de alimento não perecível.

Outra forma de visitar as Cataratas do Iguaçu nesta edição do #Cataratasday é de bicicleta. Neste caso, o ciclista precisa se inscrever na Associação Ciclística Cataratas do Iguaçu (ACCI). O passeio acontece a partir das 7h. A largada será realizada no estacionamento superior do Centro de Recepção de Visitantes, às 7h30.

O trajeto encerra no primeiro mirante das Cataratas, em frente ao Belmond Hotel das Cataratas. Quem chegar atrasado não terá permissão de entrar, pois o risco de acidentes aumenta com o fluxo de ônibus a partir das 9h.

Passeio ciclístico será permitido somente para maiores de 14 anos. Para se inscrever basta enviar um e-mail com nome e RG para accifoz@hotmail.com e levar um quilo de alimento não perecível para colaborar com projeto social.

Quem poderá participar do #CataratasDay2019

Além dos moradores de Foz, a gratuidade no ingresso no #CataratasDay2019 também se estenderá para moradores dos municípios lindeiros ao Parque Nacional do Iguaçu: Santa Terezinha de Itaipu, São Miguel do Iguaçu, Matelândia, Medianeira, Ramilândia, Santa Lúcia, Serranópolis do Iguaçu, Vera Cruz do Oeste, Capanema, Capitão Leônidas Marques, Céu Azul, Lindoeste e Santa Tereza do Oeste. Esses municípios contemplados fazem parte do Passe Comunidade.

Campanha “viral” nas redes sociais

“Quem não puder ir pessoalmente fazer selfie nas Cataratas do Iguaçu, no próximo domingo, também poderá participar da ação compartilhando, com amigos e familiares, nas redes sociais, fotos e vídeos da experiência de conhecer uma das sete maravilhas da natureza, sempre copiando a hashtag #cataratasday2019”, afirma o secretário de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos, Gilmar Piolla. O objetivo é tornar ainda mais forte essa campanha de marketing e divulgação para viralizar na internet.

União e valorização

Integrantes da Gestão Integrada do Turismo destacam o Cataratas Day como um momento de união do poder público, da sociedade civil organizada de toda a população para valorizar e divulgar as belezas naturais que atraem visitantes de todo o mundo e ajudar a impulsionar a economia da região.

É um evento que está consolidado no calendário do turismo dos grandes eventos de Foz do Iguaçu, frisa o presidente do Fundo Iguaçu, Enio Eidt. “Essa iniciativa reúne a Gestão Integrada do Turismo e contribui para a divulgação e a promoção do nosso destino. Além disso, convida a população da cidade e da região a não apenas contemplar como também a celebrar as Cataratas do Iguaçu.”

“O Cataratas Day é um momento de integração entre os moradores de Foz e nossos vizinhos, já que teremos a participação de cidades do Paraguai”, destaca o presidente do Conselho Municipal de Turismo (Comtur), Carlos Silva. “De quebra, vamos bater recordes, pois a Secretaria de Turismo de Foz e as instituições parceiras estão oferecendo uma grande estrutura para atender a toda a comunidade. O conselho, por meio de suas entidades, dá apoio na mobilização e na divulgação dessa agenda”, completa.

O evento Cataratasday se transformou ao longo dos anos de sua realização no evento de maior importância para o marketing e divulgação das Cataratas do Iguaçu, uma das Sete Maravilhas da Natureza, ao mesmo tempo que integra a população sobre os cuidados e respeito ao meio ambiente”, destaca o presidente eleito do Visit Iguaçu, Felipe Gonzalez.

“ O Polo Iguassu apoia o Cataratasday desde a eleição das Cataratas do Iguaçu como uma das Sete Novas Maravilhas da Natureza, porque nós acreditamos na força que tem essa ação, principalmente porque está dentro dos nossos valores e princípios de inserir a comunidade na atividade turística”, conclui a coordenadora executiva do Instituto Polo Iguassu, Fernanda Fedrigo.

Realização

O #CataratasDay2019 é uma iniciativa da Gestão Integrada do Turismo, coordenada pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos. A ação conta com o apoio do ICMBio, Cataratas do Iguaçu S/A, Fundo Iguaçu, Instituto Polo Iguassu, Visit Iguassu, Itaipu Binacional, Conselho Municipal de Turismo, Sindhoteis, Polícia Rodoviária Federal, Associação de Ciclistas Cataratas do Iguaçu, entre outras instituições.