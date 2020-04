Moradores de rua de Curitiba recebem lanches do programa Mesa Solidária

O programa Mesa Solidária, da Secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional, iniciou nesta segunda-feira (6) a distribuição de lanches para pessoas em situação de rua. A ação no Restaurante Popular Matriz tem parceria com a Paróquia Bom Jesus dos Perdões, que fornece trabalhadores voluntários para auxiliar na distribuição.

Os lanches serão servidos diariamente, das 16h às 18h. Nesta segunda-feira, foram ofertados sanduíches, frutas e sucos para aproximadamente 300 pessoas.

Para o morador de rua Alvaro Rasmussen de Freitas, 26, o lanche veio em boa hora. Sem conseguir trabalho neste período de pandemia de coronavírus, foi a única alternativa para se alimentar. “Me ajudou bastante porque eu não teria como comprar comida”, disse.

Jean Soares, 29, disse que para pessoas como ele, em situação de rua, o principal é ter alimento todo dia. “Agora com esse vírus, a gente precisa se alimentar bem pra ficar forte. Pra mim é um presente de Deus”, completou.

Marmitas

Além dos lanches servidos no Restaurante Popular do Capanema, o Programa Mesa Solidária também prevê ofertas de marmitas nos abrigos da Fundação Social para o atendimento de 750 pessoas. A comida é a mesma que vem sendo produzida nos Restaurantes Populares, de qualidade, cardápio balanceado e com a supervisão de nutricionistas.

“A intenção do Mesa Solidária é dar dignidade às pessoas em situação de rua, para elas se alimentarem dentro de um espaço confortável”, disse a gerente de Programas Alimentares da SMSAN, Morgiana Kormann.

O projeto dos lanches conta com o apoio das igrejas da Arquidiocese de Curitiba. “Estamos buscando novas parcerias para fortalecer o atendimento a pessoa em situação de rua. Surgiu nesta situação de emergência mas a idéia é dar continuidade após o coronavírus.”