Moradores acompanham início das obras no Santa Mônica

O som das máquinas trabalhando, na tarde de quinta-feira (18), despertou o sorriso largo dos moradores do jardim Curitibano, Panomara e Nova Jerusalém, região do bairro Santa Mônica, em Santa Terezinha de Itaipu.

“O nosso bairro ficará mais bonito e nosso terreno mais valorizado. Estamos gratos pela iniciativa do prefeito e muito felizes pela conquista”, avaliou o morador do jardim Curitibano, Livino Johann. Da mesma forma, a moradora do Nova Jerusalém, Quitéria Zacarias da Silva, não escondia a felicidade ao saber que sua rua está inserida na lista das obras de recapeamento asfáltico. “Como o prefeito mesmo disse, até o final do mandato todas as ruas da cidade estarão asfaltadas, isso é uma notícia maravilhosa, o que demonstra o interesse com a população e comprova que ele realmente cumpre o que é prometido”.

O início da 9ª etapa do programa Tapete Preto, foi anunciado pelo prefeito Cláudio Eberhard, na noite de terça-feira, 16, no centro comunitário do bairro. A ocasião contou com a presença do presidente da Câmara de Vereadores, Rogério Matendal, dos vereadores, Luiza Benedet, Valdir Sauthier, Antonio Luiz Bendo e Neuza Correia; além do presidente do bairro Santa Mônica, Marcos Lovera e equipe do governo municipal.

“O tempo da sacolinha plástica no pé acabou. Desde o meu primeiro mandato nós verificamos a necessidade de asfaltar as ruas da nossa cidade e, esse dia, chegou”, anunciou o prefeito. Segundo ele, a meta será concluir até o final de 2019, 100% das ruas asfaltadas, além de muitas novidades que ainda estão por vir.

Matendal e Lovera parabenizaram a iniciativa. “O que era o bairro Santa Mônica, há 35 anos, e no que ele se transformou. Faltam palavras para mensurar o tamanho da nossa alegria”, ressaltou o presidente da Câmara de Vereadores.

Números – A 9ª etapa do programa Tapete Preto deve contemplar as ruas São João, Santo Izé, Rua dos Lírios, Avenida das Orquídeas e Avenida das Rosas. Serão 18.516.39 metros de recapeamento asfáltico, com investimento de R$ 900.299.93.

Durante audiência pública, o chefe do poder executivo anunciou as obras de prolongamento da Avenida das Orquídeas, que será iniciado da BR 277, no bairro Santa Mônica e se estenderá até a Avenida Gabriel Hoepers, no Parque de Exposições e Eventos da cidade.

A obra de prolongamento da Avenida das Orquídeas terá 11.215,50 metros quadrados e compreenderá 654 metros de extensão, sendo 10.043,46 metros de pavimentação asfáltica, meio fio, ciclovia, calçadas em paver e galeria pluvial. Serão investidos mais de R$2,2 milhões com recursos do governo do estado, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (SEDU).

Ainda de acordo com Eberhard, o projeto de prolongamento da avenida integra o Anel Viário do município, destinado a desviar o trânsito de caminhões e máquinas pesadas com mais segurança e evitando acidentes.