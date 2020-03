Momentos de incertezas: Rival do FC Cascavel nas quartas, Rio Branco dispensa todo o elenco

Curitiba – A indefinição sobre a sequência do calendário esportivo já fez a primeira equipe do Estado a abrir mão de sua força para evitar despesas que não estavam previstas antes da chegada do novo coronavírus e suas consequências no Paraná. Sétimo colocado na primeira fase do Paranaense de Futebol 2020, que está paralisado por tempo indeterminado, o Rio Branco de Paranaguá liberou toda sua comissão técnica, seus atletas e funcionários.

O Leão da Estradinha, como é conhecido o time de parnanguara, foi o sétimo colocado na primeira fase do Estadual, dentro do grupo dos oito que avançaram ás quartas de final. Portanto, teria o FC Cascavel, vice-líder, como adversário no mata-mata. O duelo definiria um dos representantes do Paraná na Copa do Brasil de 2021.

Com a incerteza sobre o retorno do campeonato, o FC Cascavel também liberou seus jogadores, porém até segunda-feira (23), pois o elenco e a comissão técnica, comandada por Marcelo Caranhato, têm calendário mais extenso que o Rio Branco este ano, com a Série D do Brasileiro, de maio a abril – o Leão da Estradinha disputa apenas o Paranaense.

Nesta semana, na segunda-feira (17), a Federação Paranaense suspendeu suas competições por tempo indeterminado. Além de Rio Branco e FC Cascavel, Athletico, Coritiba, Cianorte, Londrina, Operário e Paraná Clube, todos classificados às quartas de final, suspenderam suas atividades.