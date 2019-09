Mobilização marca Dia de Prevenção ao Suicídio

Como parte da programação do Setembro Amarelo em Cascavel, nesta terça-feira (10) a Secretaria de Saúde realiza uma mobilização no Centro para chamar a atenção da sociedade para a temática, especialmente em alusão ao Dia Internacional de Prevenção ao Suicídio.

No local estão sendo oferecidas várias práticas alternativas importantes para os cuidados com a saúde mental. A intenção é mobilizar a sociedade em torno do assunto e encontrar meios de ajudar pessoas e famílias que vivenciam o drama de pessoas em estado de depressão profunda e potenciais suicidas.

As ações foram abertas em Cascavel na última sexta-feira (6) com a Mostra de Talentos “Que a tua arte seja a cor da saúde”, que será realizada todas as sextas-feiras deste mês, na USF do Distrito de Sede Alvorada, das 8h às 17h.

A Mostra é realizada pela comunidade do distrito, que apresenta trabalhos artesanais como esculturas, culinária, bordado, pintura, crochê, tricô, arte em palha, bolsas feitas a partir de lacres metálicos, jardinagem, entre outros, fruto de atividades ocupacionais e de lazer realizadas em momentos terapêuticos que exigem concentração, foco e disposição, que são aliados no combate à tensão, estresse e depressão.

Formação permanente

A Secretaria de Saúde também vem desenvolvendo, de forma sistemática, encontros mensais de formação com temas relacionados ao suicídio e intensificou a oferta durante este mês de setembro com três encontros, contando com a participação de profissionais da Rede Intersetorial. Foi realizado um encontro dia 3. Os próximos serão esta semana, dia 11, às 8h, e dia 19, às 13h, no Auditório da Secretaria da Saúde.