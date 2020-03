Mitos e verdades sobre emagrecimento saudável

A busca por perder alguns quilos parece não ter fim. Seja por motivos estéticos ou para melhorar a saúde, muitas vezes as pessoas acabam caindo em armadilhas perigosas e que podem até causar danos à saúde e o que era para ajudar acaba lhe prejudicando. Dietas da moda e medidas radicais, por exemplo, podem interferir no funcionamento do organismo e até mesmo provocar o terrível efeito sanfona. “Dietas restritivas, feitas sem o acompanhamento de um médico ou nutricionista, podem trazer consequências graves, como os transtornos alimentares. Além disso, ainda aumentam o risco de sarcopenia, que ocorre quando há perda de massa muscular com prejuízo metabólico para o paciente”, alerta Guilherme Renke, endocrinologista, médico do esporte e consultor da Via Farma.

Contudo, só quem já precisou emagrecer é que sabe como isso é difícil. E, muitas vezes, o processo lento pode ser razão suficiente para a pessoa abandonar a estratégia já que demora para ver os resultados que tanto anseia.

Por isso, se o objetivo é mesmo emagrecer com mais rapidez, o segredo é procurar orientação médica. “Além da indicação de uma dieta adequada, é possível potencializar o emagrecimento com a indicação de ativos naturais manipulados de acordo com a necessidade de cada paciente. A vantagem dessas opções é que os efeitos colaterais são baixos ou até inexistentes”, pontua.

É essencial optar pelas fórmulas com eficácia comprovada em estudos – daí a importância dessa escolha ser feita com um médico ou um nutricionista. “Além disso, é essencial que o paciente aumente a frequência de exercícios na semana, seguindo uma dieta adequada e diminuindo o consumo de álcool e açúcar”, completa o especialista.

Para ajudar na missão de emagrecer de forma efetiva – e o mais importante, com saúde – o especialista fala sobre alguns mitos e verdades que cercam o assunto. Confira:

MITO

Existe um peso ideal para cada pessoa

O peso mostrado na balança convencional não é tudo o que importa para a saúde. Imagine que, aos 20 anos, um indivíduo tenha 50 quilos, com uma boa massa muscular e baixo percentual de gordura. Mas, se essa mesma pessoa chegar aos 40 anos com os mesmos 50 quilos, compostos por alto percentual de gordura e pouca massa muscular, sua chance de desenvolver síndromes metabólicas e resistência à insulina será aumentada. No fim das contas, o que mais importa não é o peso, mas sim a composição corporal, que é a proporção entre gordura e massa magra no organismo.

MITO

Emagrecer e perder peso significam a mesma coisa

Ao contrário do que muitos acreditam, há uma diferença entre os dois conceitos. Perder peso quer dizer “diminuir o número na balança”, independente da proporção de gordura e massa magra que foi perdida. Já o emagrecimento vai além disso: é a redução da gordura corporal com mínimas alterações no volume de massa muscular. Quanto mais massa magra no organismo, maior é o gasto calórico em repouso e mais rápida também será a queima de gordura.

VERDADE

Extratos naturais ajudam a emagrecer

A fitoterapia tem ganhado cada vez mais espaço no tratamento do sobrepeso e da obesidade. Isso porque muitos pacientes querem evitar o uso de medicamentos controlados e alguns não possuem critérios para o uso de certos fármacos. Por isso, vale falar com o médico ou nutricionista sobre as opções naturais disponíveis atualmente. Algumas combinações manipuladas, como a de Alchemilla vulgaris L., Olea europaea L., Mentha piperita e Cuminum cyminum L., são alternativas naturais e altamente eficazes, com ação comprovada por estudos científicos.

MITO

Exercício físico dá fome

Existe o boato de que fazer atividade física aumenta o apetite, o que dificultaria o emagrecimento. Mas isso não tem fundamento. O exercício é sim uma abordagem segura e bem-sucedida para a mudança da composição corporal, especialmente a musculação. Estudos mostram, inclusive, que além de queimar calorias, a atividade física até ajuda a controlar a fome.

VERDADE

Água ajuda a emagrecer

Um corpo mais hidratado tem um metabolismo mais eficiente, o que favorece o processo de emagrecimento. Além disso, uma boa ingestão de água também previne a retenção de líquidos, diminuindo o inchaço responsável por medidas a mais. A necessidade diária de água varia de pessoa para pessoa, dependendo das características do organismo e da rotina de exercícios.