Missal confirma o 3º caso de Covid-19

Conforme o último boletim covid-19,divulgado pela Secretaria de Saúde, Missal tem 03 casos confirmados, todos em isolamento monitorado, nenhum suspeito. Foram 09 suspeitos descartados via exame. São 12 pessoas que ainda permanecem isoladas, sem sintomas, como forma de prevenir, pois, tiveram contato com alguma pessoa em viagem ou estiveram em locais com casos confirmados. O último boletim apontou ainda 703 pessoas que tiveram alta de isolamento.

Ainda restavam os resultados de mais dois casos suspeitos de Covid-19 em Missal. Um desses casos foi positivo para a doença, trata-se da manicure, 23 anos, esposa/companheira do primeiro caso positivo do novo Coronavírus em Missal, que mesmo com os cuidados recomendados, pelo convívio, foi contaminada. Ela apresentou sintomas, foi feita a coleta e teve o resultado confirmado. Segue em isolamento. Já a zeladora, 44 anos, teve resultado negativo e não apresenta mais sintomas, portanto, sai do isolamento.

A Secretaria Municipal de Saúde tem atuado no sentido de minimizar as possibilidades de contágio. A população, na sua grande maioria, tem contribuído repassando as informações necessárias, principalmente as

pessoas que por algum motivo tiveram que se deslocar a locais com casos confirmados, ou possuem alguém da família que estiveram em locais assim.

A contribuição é no sentido de informar prontamente a secretaria, para receber as corretas informações e orientações. Principalmente os caminhoneiros, motoristas e viajantes, é importante que assim que retornaram de viagem, mesmo que não apresentem nenhum sintoma, informe a secretaria municipal de saúde, buscando as informações e recomendações necessárias, para preservar a própria família de possíveis contágios. Esse controle é muito importante para que evite o risco de transmitir a doença, principalmente aquelas pessoas que estiveram em locais onde há casos confirmados.

Nesta segunda-feira durante reunião do comitê de crise foram repassadas todas as informações e discutidos novas ações para enfrentamento ao coronavírus.