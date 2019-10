Miss Paraná Globo é de Foz do Iguaçu

O Concurso Miss Paraná Globo 2019 foi realizado no domingo (13), e elegeu a Thawany Faria, 23 anos, de Foz do Iguaçu como Miss Paraná Globo. Em segundo lugar foi eleita a Kathryne Nascimento de Paranaguá e em terceiro a Miss Bandeirantes, Vitória Martins. O evento aconteceu Recanto Cataratas Thermas Resort & Convention, com a participação de jurados das Três fronteiras, familiares e público em geral.

Também receberam títulos especiais a Miss Elegância Paraná 2019, Tamara Hippler, da cidade de Maripá e Miss Simpatia Paraná, Eduarda Kiyan de Cambará/Pr.

Nacional – A Miss Paraná estará representando o Estado no Miss Brasil Globo, que vai acontecer no dia 15 de novembro, em Brasília. A promoção é da empresa Danilo D’Avila Eventos de Beleza, que promove concurso nacionais e leva as vencedoras para concursos internacionais.

Retrospectiva das candidatas

As candidatas chegaram em Foz do Iguaçu, na tarde do dia 10 e foram recepcionadas no Recanto Cataratas Thermas Resort & Convention, pela imprensa e pelo Governador do Estado do Paraná, Ratinho Junior. Em seguida, fizeram city tour e jantaram no El Quincho del Tio Querido em Puerto Iguazu/AR.

A operadora de turismo oficial do evento foi a Cassinotur, com a linha de ônibus Panoramic, para conhecer um pouco de Ciudad del Leste/PY, passeando pela Loja Monalisa, Shopping Paris e participaram da inauguração do Play Zone. Também almoçaram no restaurante Mr Grill e voltando ao Brasil, conhecer o Marco das Três Fronteiras e jantar Churrascaria Rafain Show.

No sábado, as belas foram desfilas nas passarelas das Cataratas do Iguaçu, almoçaram no restaurante Porto Canoas e participaram da abertura oficial da nova temporada de verão do Aquamania-parque aquático de Foz do Iguaçu. Já no domingo, foi dia de relaxar no Spa BWell do Hotel Recanto Cataratas e se preparar para o grande dia.

Atividades durante o concurso

O Concurso Miss Paraná Globo atividades de beleza, enquanto era comutado os votos feitos pelos jurados. Um deles foi o desfile de moda, com modelos da Yes Talent Group, que desfilaram a tendência para a próxima estação da Passeig de Gracia, loja do primeiro piso do Shopping Paris.

Também teve a apresentação artística da jovem iguaçuense, descendente de tradicional família de libaneses, Jamile Dia.

Atelier oficial

O atelier Sônia Camargo desenvolveu um lindo vestido para a Miss Foz do Iguaçu e vestiu todas as candidatas que desfilaram na passarela, que contou com a sonorização e iluminação da Auditur.