Ministro lança programa Investe Turismo para Foz do Iguaçu

O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, anuncia, no próximo dia 12, durante o Festival de Turismo das Cataratas, investimentos para Foz do Iguaçu. O governador Ratinho Junior, o prefeito Chico Brasileiro e representantes do trade turístico local também estarão presentes.

A cidade é uma das rotas turísticas contempladas dentro do programa Investe Turismo, que prevê R$ 200 milhões para impulsionar o setor.

A ação, em parceria com o Sebrae e a Embratur, chega neste primeiro momento a 158 cidades das cinco regiões do país. Na Região Sul, 35 municípios receberão investimentos.

As rotas turísticas selecionadas receberão um pacote de ações organizadas em quatro linhas de trabalho que vão desde o fortalecimento da governança, por meio de uma agenda estratégica entre setor público e privado; a melhoria dos serviços e atrativos turísticos, com foco especial nas micro e pequenas empresas; marketing e apoio à comercialização, por meio de campanhas, produção de inteligência mercadológica e participação em eventos estratégicos; e a atração de investimentos e o apoio ao acesso a linhas de crédito e fontes de financiamento.

O secretário de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos, Gilmar Piolla, destaca que a cidade receberá apoio para campanha de marketing e participação em feiras nacionais e internacionais de promoção do destino e atração de investimentos.

“ Esperamos que Foz do Iguaçu seja contemplado, pois somos um dos principais destinos de estrangeiros no Brasil. Precisamos reforçar divulgação da nossa imagem no exterior, sobretudo nos países com isenção do visto de entrada, como Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão”, afirma Piolla.

A ideia é que os destinos a receberem investimentos do Investe Turismo aumentem a qualidade da oferta turística, além, é claro, de propiciar um agenda de desenvolvimento turístico com geração de novos negócios e empregos.