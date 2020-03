Ministro da saúde anuncia colapso da saúde em abril

O Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta afirmou nesta sexta-feira (20) que a saúde do país deverá passar por um colapso no fim do mês de abril por conta dos atendimentos à pacientes com o novo coronavírus (covid-19).

“O colapso é quando você tem o dinheiro, o plano de saúde, a ordem judicial, mas não se tem onde entrar para se tratar”, explicou Mandetta. A declaração foi dada durante uma videoconferência com empresários para tratar sobre medidas de enfrentamento ao coronavírus.

Mandetta ainda falou sobre o fechamento de comércios e sobre a necessidade de se estudar como se proceder diante da crise. “Mais difícil que fechar uma cidade, um supermercado e um shopping é saber o momento de reabrir. É preciso de uma série de informações para reabrir os locais com segurança” observou.

O ministro ainda falou sobre o programa de telemedicina que deverá ser implantado no País. Outras medidas serão discutidas em reuniões com os ministros e repassadas em breve pelo presidente Jair Bolsonaro.

Acompanhe uma parte da videoconferência: