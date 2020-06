Ministério Público pede fechamento total de Cascavel

Reportagem: Cláudia Neis

Cinco Promotores assinaram nesta segunda-feira (15), uma Ação Civil Pública com pedido de Antecipação de Tutela contra o município de Cascavel pedindo a Restrição Total,o chamado Lockdown no município.

O pedido ocorre após um manifesto de médicos ser enviado à Promotoria de Saúde pedindo medidas mais rígidas em relação ao enfrentamento da pandemia e também o anuncio de novo decreto municipal, com medidas como restrição de horário de funcionamento de comércio e antecipação do toque de recolher, que estava em vigor das 23h as 6h da manhã e passa a ter início as 20h.

No documento é citado um pedido anterior de medidas mais duras e que não havia sido deferido pela justiça. Mas o texto afirma que a situação anterior era de “risco hipotético” e que nesse momento a urgência do pedido emerge do “risco concreto”. “Explicamos: a principal característica da pandemia de covid-19 é sua capacidade de “explosão de casos” em dado momento. Por melhor que seja a estrutura sanitária disponível, se o número de casos novos explode, ou seja, acontece de forma descontrolada em curto espaço de tempo, o colapso é inevitável e, as mortes se multiplicam.” consta na Ação.

A justificativa cita ainda que “Agora, desgraçadamente, não se trata mais de uma hipótese e sim, a ocorrência presente da explosão de casos. O direito, assim posto, é o de se ter um agir enérgico e imediato, por parte do Poder Público, não mais para evitar um desastre, mas para minimizar suas consequências”.

Clique aqui e confira a ação na íntegra.