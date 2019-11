Ministério Público inaugura Central de Atendimento em Foz do Iguaçu

Foi inaugurada nesta sexta-feira (29), a Central de Atendimento ao Público do Ministério Público do Paraná em Foz do Iguaçu, no Oeste do estado. A iniciativa objetiva ampliar o acesso dos cidadãos ao Ministério Público e aos seus direitos.

Na nova unidade, uma equipe formada por servidores da instituição, sob a coordenação de um promotor de Justiça designado, estará à disposição para acolher a população, fornecer orientações jurídicas e prestar esclarecimentos sobre seus direitos fundamentais, como o acesso aos serviços públicos – por exemplo, os serviços de saúde pública, vagas em creches ou questões ligadas ao direito à moradia.

Durante a solenidade de inauguração, a coordenadora da Política Estadual de Atendimento ao Público do MPPR, Mônica Louise de Azevedo, afirmou que, com a nova estrutura, a instituição busca cada vez mais aproximar-se da comunidade, representando um espaço de referência para os cidadãos de Foz do Iguaçu e região, especialmente para as comunidades vulneráveis. “A Central de Atendimento deve ser um canal de comunicação direta entre o MPPR e a população”, destacou.

Centrais – Além de Foz do Iguaçu, o MPPR conta com Centrais de Atendimento instaladas em outros sete municípios (Curitiba, Cianorte, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Umuarama e União da Vitória). As unidades funcionam como a primeira “porta de entrada” ao Ministério Público pela população dos grandes centros urbanos. Somente de janeiro a outubro deste ano, foram registrados 27.567 atendimentos feitos pelas centrais em todo o estado. Entre as demandas mais recorrentes, estão aquelas relacionadas à área da saúde (como acesso a medicamentos, exames e cirurgias), questões relativas à família (pensão alimentícia, guarda dos filhos) e aos direitos dos idosos. Nas comarcas que não contam com as Centrais, todas as Promotorias de Justiça estão à disposição para receber e orientar a população.

Funcionamento – A Central de Atendimento do MPPR em Foz do Iguaçu funciona na Rua Epifânio Sosa, 111, no bairro Polo Centro, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 17 horas.