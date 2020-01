Ministério nega caso de coronavírus em Minas Gerais

O Ministério da Saúde informou em nota que o caso investigado pelas autoridades em Minas Gerais não se enquadra na definição de “caso suspeito de coronavírus”. Segundo a pasta, até a tarde dessa quarta-feira (22) “não havia detecção de caso suspeito no Brasil de ‘Pneumonia Indeterminada’ relacionado ao evento na China”.

“O caso noticiado pela SES/MG não se enquadra na definição de caso suspeito da Organização Mundial da Saúde (OMS), tendo em vista que o paciente esteve em Xangai, onde não há, até o momento, transmissão ativa do vírus. De acordo com a definição atual da OMS, só há transmissão ativa do vírus na província de Whuan”, informou o governo federal.

China tem 17 mortes causadas pelo coronavírus

Aumentou para 17 o número de mortes decorrentes da infeção pelo novo tipo de coronavírus detetado na China, confirmaram nesta quarta-feira (22) as autoridades do país. O número de pessoas infectadas subiu para mais de 550. No mesmo dia, a Organização Mundial da Saúde (OMS) reúne-se para decidir se deve declarar uma “emergência de saúde pública de interesse internacional”.

O balanço da progressão do coronavírus foi divulgado pelas autoridades de Wuhan, no centro da China, cidade onde o surto começou no mês passado.

A Comissão Nacional de Saúde chinesa havia alertado hoje que o novo tipo de coronavírus poderia “sofrer mutações e espalhar-se mais facilmente”.

O fato é que a maioria dos infetados são da província de Hubei, cuja capital é Wuhan – um importante centro de transporte doméstico e internacional, e as autoridades apelam para que as populações que não viajassem para esta cidade chinesa, por suspeitar ser o ponto originário do vírus.

“Basicamente, não vão para Wuhan. E aqueles que estão em Wuhan, por favor, não saiam da cidade”, afirmou hoje Li Bin, vice-diretor da Comissão Nacional de Saúde da China.

A população residente também foi alertada para evitar multidões e encontros em espaços públicos.

OMS avalia hipótese de “emergência de saúde pública internacional”.

As autoridades chinesas confirmaram que a situação no país está na fase “mais crítica” da prevenção e controle.

O Comité de Emergência da Organização Mundial de Saúde se reúne em Genebra, na Suíça, com vista para avaliar a situação e a possibilidade de se declarar emergência de saúde pública internacional, assim como para determinar que recomendações para controlar o coronavírus.

Matéria atualizada às 17h08.