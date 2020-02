Ministério da Saúde monitora novo caso suspeito de coronavírus no Paraná

O Ministério da Saúde e a Secretaria da Saúde do Paraná (Sesa) confirmaram nesta segunda-feira (10) que monitoram um novo caso suspeito de novo coronavírus no Estado. O paciente está em Ponta Grossa. É a terceira notificação de suspeita da doença no Estado. As outras duas eram em Curitiba e foram descartadas.

Segundo a secretaria, trata-se de um menino de sete anos que esteve em janeiro na região sul da China, em Taishan (Guangdong). Ele foi atendido em um hospital dia 6 de fevereiro, quando foi diagnosticado com sintomas de quadro respiratório leve. De acordo com a secretaria, as medidas preventivas e de bloqueio foram adotadas pelo Município e o menino segue tratamento em casa.

No País, os casos descartados para investigação de possível relação com a infecção humana pelo novo coronavírus aumentaram para 32, quatro a mais do que o boletim divulgado no domingo (9). Todas as notificações foram recebidas, avaliadas e discutidas com especialistas do Ministério da Saúde com as autoridades de saúde dos estados e dos municípios. Esses descartes aconteceram principalmente por causa do resultado positivo para outros vírus respiratórios. Além do Paraná, há três suspeitas em São Paulo, uma no Rio Grande do Sul, uma no Rio de Janeiro e outra no Minas Gerais.

Para manter a população informada a respeito do novo coronavírus, o Ministério da Saúde atualiza diariamente os dados na Plataforma IVIS, com números de casos descartados e suspeitos, além das definições desses casos e eventuais mudanças que ocorrerem em relação a situação epidemiológica.