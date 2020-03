Em nova atualização sobre a situação do novo coronavírus no Brasil, o Ministério da Saúde afirmou que há, no momento, 3.417 casos confirmados da doença no país. O governo registra também 92 mortes causadas pela covid-19. As informações são do Jornal Metrópoles.

O estado de São Paulo segue sendo a unidade da federação com maior número de pacientes confirmados (1.223), seguido pelo Rio de Janeiro (493 casos), Ceará (282 casos e 3 mortes), Distrito Federal (240 casos) e Minas Gerais (189 casos).