O Ministério da Saúde confirmou 77 mortes e 2.915 casos da covid-19 nesta quinta-feira (26). Em um dia foram registradas 20 mortes.

Os casos confirmados passaram de 2.915 para 2.433. A região com mais casos no país é o Sudeste com 1.665 confirmações do novo coronavírus. A taxa de letalidade da doença é de 2,7 %.

Foto: Ministério da Saúde Confira a atualização dos dados na íntegra: