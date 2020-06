Milton Serralheiro, um piloto com muitas histórias a contar

Na pista, era um ferrenho adversário, agressivo, que só a vitória interessava. Quando descia do carro virava um trapalhão e, com seu bordão “favelado”, tirava sarro de tudo e de todos. Hoje aposentado das pistas e cuidando de sua loja, um petshop, curte a terceira idade com forte atuação das redes sociais, sempre postando vídeo de suas corridas. Ele é Milton Serralheiro, que, mesmo sendo “favela”, como costuma se apresentar aos estranhos, tem muita história a contar.

A carreira de Milton Serralheiro como piloto foi curta e durou apenas cinco anos (de 1990 a 1994). Começou em Apucarana, cidade de sua família, quando participou de algumas provas de Velocidade na Terra. Quando se mudou para Cascavel para ser distribuidor da Gazeta do Povo na região oeste, teve contato com várias pessoas ligadas ao automobilismo. Em um dia, foi provocado por alguns para competir e não pensou duas vezes. Comprou o Fórmula A de Delcio Bertasso, curiosamente um de seus conhecidos de Apucarana. A partir daí as provas da categoria tiveram o homem-show.

Nos cinco anos que competiu, Serralheiro colecionou títulos. Foi campeão da Fórmula A em 1093 e vice-campeão nas temporadas de 1990/91/92/94. Também foi campeão da Hot Fuscas em 1992 e ganhou a prova noturna de Hot Fuscas disputada em Cascavel em 1994, formando dupla com Joacir Alves. Mas a conquista que mais lhe orgulha é a Cascavel de Ouro de 1991, correndo em dupla com Edgar Favarin. Eles ganharam na classificação geral e na categoria Marcas.

Também competiu no kart, conquistando o título de vice-campeão da Copa Tarobá de Kart em 1992 e protagonizou um espetacular acidente na prova de inauguração do Kartódromo de Cascavel, quando, ao rodar, saiu da pista e atropelou o mecânico Luiz Olernick, de Maringá.

Serralheiro diz que corria para vencer, por isso deixou alguns títulos escapar. “Se pensasse que seria melhor ser o segundo colocado do que arriscar a vitória e bater ou rodar, teria muitos outros títulos. Mas o importante é que emoções vivemos. Deixei minha marca nos autódromos de Cascavel, Londrina e Curitiba e até em Interlagos, quando participei da Copa Corsa”, acentua Serralheiro.

Hoje Serralheiro se dedica a “pentelhar” aos amigos, usando photoshop em fotos para zoar nas redes sociais. Uma de suas vítimas preferidas é o piloto Djalma Fogaça. “Publico meus vídeos para que vejam o que é correr. Hoje os pilotos são cheios de não-me-toque, não pode isso, não pode aquilo. Qualquer coisa correm para os comissários, pedindo punição para o adversário. Comigo e na minha época era diferente. Tinha que dividir curvas, bater rodada com roda. É por isso que naquela época tinha público nos autódromos”, finaliza Serralheiro.

Pupo Moreno

Roberto Pupo Moreno era um dos ex-pilotos da Fórmula 1 cotado para disputar a Cascavel de Ouro deste ano, marcada para o dia 1º de novembro, no Autódromo Zilmar Beux. Morando atualmente nos Estados Unidos, sua presença na tradicional prova paranaense não será possível porque está se recuperando de uma cirurgia ortopédica a que se submeteu em dezembro.

Christian

Mas a Cascavel de Ouro poderá contar com outro ex-piloto da Fórmula 1. Christian Fittipaldi deverá ser parceiro do mineiro Beto Monteiro, que no ano passado foi vice-campeão, quando formou dupla com dupla com o gaúcho Fabiano Cardoso.

Sem público

A direção do Autódromo Indianápolis Motor Speedway anunciou ontem que a rodada dupla da Nascar e da Fórmula Indy, marcadas para o dia 4 de julho, ocorrerá sem a presença do público. A expectativa é de que as 500 Milhas de Indianápolis, marcadas para o dia 23 de agosto, já possa ter público. A Indy irá iniciar a temporada neste sábado, no oval do Texas.

Boa notícia

A boa notícia para os brasileiros que gostam de automobilismo é que a Band chegou a um acordo com a direção da Fórmula Indy, agora comandada por Roger Penske, e irá continuar mostrando a categoria em TV aberta no Brasil.