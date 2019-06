Militares do Exército promovem campanha de doação de sangue

A 15ª Brigada de Infantaria Mecanizada, sediada em Cascavel, está mobilizando todas as suas Unidades Militares localizadas no oeste e sudoeste do Paraná para uma grande operação de solidariedade, trata-se da campanha de doação de sangue denominada: “Ajudar está no nosso Sangue”.

O objetivo da campanha é o aumento dos estoques de sangue dos hemocentros, localizado nas sedes das organizações militares da Brigada e o estímulo para que militares e seus familiares, criem o hábito de praticar com naturalidade este gesto de amor ao próximo.

A campanha está sendo realizada até 14 de junho, mobilizando os militares e informando sobre a importância da doação de sangue mesmo fora dos períodos de campanha.

Em Cascavel os militares estão realizando as doações no período da manhã no hemocentro municipal, localizado à rua Avaetés, 370 bairro Santo Onofre, ao lado do Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP).

O encerramento da campanha ocorrerá no dia 14 de junho, data em que se comemora o Dia Mundial do Doador de Sangue. A data foi criada pela Organização Mundial de Saúde e é uma homenagem ao nascimento de Karl Landsteiner, um imunologista austríaco que descobriu o fator Rh e várias diferenças entre os diversos tipos sanguíneos.