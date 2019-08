Pela primeira vez um presidente da República recebe, em evento exclusivo, representantes da Mídia Regional de Santa Catarina e do Sul do país, composta por jornais, emissoras de rádio e televisão, além de suas plataformas digitais. É uma oportunidade única que teremos para apresentar ao presidente Jair Bolsonaro o que somos e o que fazemos pelo desenvolvimento social e econômico da Região e do Brasil. E quais são as referências que podemos dar ao país.

Não existe ninguém que entenda melhor a realidade da nossa gente e suas demandas do que a imprensa regional, que está conectada fortemente com o catarinense, paranaense e gaúcho. Os três estados são pauta diária em nossos veículos. Levamos a informação de qualidade e responsável, o serviço de utilidade pública, o entretenimento saudável e sadio. Enfim, a nossa conexão regional é concreta.

Esse é o nosso grande diferencial. Entender as características peculiares das nossas comunidades, das pessoas, atuando como uma ponte para construir um verdadeiro diálogo com a sociedade, pautado na informação e no compromisso com os fatos, com a verdade. A credibilidade, o relacionamento e a presença diária são nossos maiores ativos, que estão à disposição das lideranças comunitárias, políticas e empresariais que tenham entendido a mensagem de mudança. Temos a capacidade de entender e explicar esse novo momento do país à sociedade, pois sabemos nos comunicar com a nossa gente.

Esse canal é construído diariamente por empresários dos veículos de comunicação que vivenciam de perto as transformações das nossas realidades regionais. Essa relação possibilita que os setores políticos e empresariais tenham um canal permanente e confiável de comunicação ligado diretamente ao cidadão. Com atitude propositivas, no sentido de participar ativamente das conquistas regionais e nacionais.

Outra característica da Mídia Regional é se posicionar em relação ao que entendemos ser bom para o Brasil, como a defesa ardorosa da reforma da Previdência. Agora, também estamos nos posicionando contra o aumento do Fundo Eleitoral. Um descalabro mediante à realidade financeira do Governo Federal e das necessidades imediatas dos brasileiros.

Enfim, a Mídia Regional está a serviço do país, porque apresenta um conceito moderno de comunicação e de participação coletiva na vida nacional. Juntos, sempre seremos mais fortes. Em favor da Nação.