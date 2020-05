Metade dos pacientes com covid-19 em Medianeira estão recuperados

Os casos de covid-19 em Medianeira estão estáveis. Nesta terça-feira (12), a Secretaria de Saúde do município divulgou o boletim que mostra que não houve aumento no número de casos no município que tem 11 pessoas com a doença, dessas, seis já estão recuperadas.

Cinco pacientes dos 224 que estão em monitoramento em isolamento domiciliar apresentam sintomas do novo coronavírus.

Dos 11 casos confirmados da covid-19, seis já cumpriram o isolamento domiciliar, estão assintomáticos e recuperados, quatro estão em isolamento domiciliar, e um paciente está na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) em Foz do Iguaçu.

Dos casos suspeitos, 61 foram descartados e 412 pessoas receberam alta do monitoramento, pois não apresentaram sintomas após o período de monitoramento domiciliar.

Pessoas que voltaram de viagem dos locais com casos positivos da doença ou tiveram contato com pessoas infectadas, mesmo não apresentando sintomas da doença precisam ficar em isolamento domiciliar e devem avisar a Secretaria de Saúde através dos telefones: 3264-8690 ou 98821-4711.

Estes telefones estão também disponíveis para todas as pessoas que apresentarem sintomas de gripe, para entrarem em contato e ter a devida orientação.