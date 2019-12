Messi se consolida como melhor do mundo

Paris – O argentino Lionel Messi foi o vencedor da Bola de Ouro de 2019. O anúncio foi feito ontem (2) pela revista France Football, organizadora da premiação, em cerimônia na cidade de Paris, na França. Com isso, ele se isolou como maior vencedor da competição, deixando para trás Cristiano Ronaldo, que novamente não foi à premiação.

O camisa 10 do Barcelona já havia sido o vencedor do prêmio Fifa The Best como melhor do mundo no ano. E, a exemplo do que aconteceu na premiação da Fifa, o zagueiro holandês Virgil Van Dijk, do Liverpool, ficou com o segundo colocado na premiação francesa, com Cristiano Ronaldo em terceiro.

A Bola de Ouro conquistada nessa segunda-feira foi a sexta de Messi na carreira. Na entrega do prêmio, ele recebeu a Bola de Ouro do croata Luka Modric, justamente o vencedor de 2018.

O melhor brasileiro na lista masculina de 2019 foi Alisson. O goleiro do Liverpool e da seleção brasileira ainda foi eleito o melhor do mundo em sua posição, vencendo o Troféu Yashin.

Na relação deste ano, Alisson ficou com a sétima colocação geral, superando nomes como Eden Hazard (13º), Antoine Griezmann (18º), Pierre-Emerick Aubameyang (20º) e Karim Benzema (26º), entre outros.

Entre os demais brasileiros indicados, Roberto Firmino, também do Liverpool, foi o 17º colocado. Já Marquinhos, zagueiro do Paris Saint-Germain, ficou em 28º, empatado com Donny van de Beek (Ajax) e João Félix (que trocou o Benfica pelo Atlético de Madri).

Melhor colocado do Brasil na lista de 2018, quando foi o 12º colocado, Neymar (Paris Saint-Germain) ficou fora das 30 primeiras posições neste ano. O mesmo aconteceu com Marcelo (Real Madrid), que foi 22º colocado no ano passado. A colocação de Alisson é a melhor de um brasileiro desde 2017, quando o próprio Neymar foi o terceiro colocado.