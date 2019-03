Meio Ambiente inicia limpeza no Córrego Bezerra

Ainda em alusão ao Dia Mundial da Água, comemorado dia 22 de março, a Secretaria de Meio Ambiente deu início ontem (28) à primeira etapa da ação de limpeza do Córrego Bezerra, no Bairro Santa Cruz, zona oeste de Cascavel. Pela manhã, os servidores realizaram a limpeza do entorno do córrego e cortaram árvores invasoras, como a leucena.

De acordo com o diretor da Secretaria de Meio Ambiente, José Luiz Ferreira, a retirada dessas espécies deverá ser feita para que árvores nativas sejam plantadas na recomposição da mata ciliar e também para que a Secretaria de Serviços e Obras Públicas possa fazer a contenção da erosão que já causa riscos à população. “Para conter a evolução da erosão a Secretaria de Obras fará um aterro com pedra marroada e a instalação de guarda-corpo”.

Durante a manhã, cerca de 20 servidores, quatro caminhões e uma retroescavadeira foram colocados na ação, que começou pela Rua Tupis e foi até a Tupinambás. Na segunda etapa o serviço será feito até a Avenida Brasil e depois até a Avenida das Torres. A intenção da Secretaria de Meio Ambiente é recolher lixo e entulho jogados no córrego pela população.

“Nós encontramos aqui TVs, sofás, capacetes, restos de material de construção, lixo doméstico, uma infinidade de coisas que são coletadas pelo Município e que não teria necessidade de ser jogado na água”.

Com relação a móveis e eletrodomésticos, os volumosos, basta a pessoa ligar para o número 3902-1392 e agendar que os servidores vão com caminhão, coletam e dão o destino correto para esses materiais, informa o diretor da secretaria.