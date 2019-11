Meio Ambiente confirma presença de Onça-Parda no Lago de Cascavel

A Secretaria do Meio Ambiente confirmou, no final da tarde desta sexta-feira (22), que uma Onça-Parda foi avistada na área do Zoológico Municipal de Cascavel e decidiu pelo completo fechamento do Lago Municipal e também do Zoológico por medidas de segurança.

As armadilhas já estão sendo montadas na área do Zoológico e o monitoramento será ainda mais intensificado.

A orientação é para que a população evite circular no entorno do lago e do Zoo até que o animal seja capturado ou os riscos descartados pelos técnicos da Sema.