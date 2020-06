Medidas restritivas e toque de recolher serão adotadas no fim de semana em Missal

O Comitê de Crise do município de Missal, criado para discutir ações de combate e prevenção ao novo Coronavírus, se reuniu na manhã desta quinta-feira (25), de forma excepcional para discutir sobre a adoção de lockdown em vários municípios da região e qual postura adotar.

Missal não terá lockdown, ou seja, as atividades devem ser mantidas conforme os decretos anteriores. No entanto, algumas medidas restritivas foram adotadas especificamente para o final de semana, justamente para evitar aglomerações.

Entre as medidas adotadas para os dias 27 e 28 de junho estão:

– As lanchonetes, bares, lojas de conveniência e afins, poderão atender de forma presencial somente das 8h às 18h. Após este horário, está permitido somente o Delivery até as 23h;

– O Atracadouro da Prainha, bem como da Anpemi (Associação Náutica de Pesca Esportiva de Missal), estará interditado no final de semana;

– O Toque de Recolher vai iniciar as 21h até as 6h da manhã.

Na próxima segunda-feira, 29 de junho, haverá a reunião ordinária do Comitê de Crise, para avaliar as ações adotadas, bem como, deliberar novas medidas, se necessário.

Reforço da Fiscalização

Representantes da Polícia Militar e Polícia Civil do município, estiveram na reunião pela manhã, contribuindo com sugestões para melhorar e intensificar a fiscalização, principalmente quanto as festas e aglomerações nos finais de semana em chácaras e residências particulares.

Para esses casos, foram definidas sanções. Haverá multa de R$500,00 para o organizador do evento, locador, locatário ou proprietário, bem como, cada participante do referido evento, ou ato que gere aglomeração, deverá receber uma multa de R$300,00. Essas medidas não são somente para o final de semana, mas sim por tempo indeterminado.