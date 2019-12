Médico alerta sobre os malefícios do uso do narguilé

Pesquisas indicam que, no Brasil, está diminuindo ano após ano o número de pessoas que fazem uso do cigarro. Dados do Ministério da Saúde apontam que em 12 anos o número de fumantes caiu quase 40%, mas outros tipos de cigarro e fumo estão ganhando adeptos no País, a exemplo do narguilé, que se tornou frequente entre os jovens e que traz tantos problemas na saúde quanto o cigarro comum.

O uso descontrolado do narguilé e do cigarro eletrônico tem preocupado os médicos, principalmente pelo uso cada vez mais precoce desses tipos de fumo.

De acordo com um relatório publicado pela OMS (Organização Mundial da Saúde) em 2005, fumar narguilé expõe o usuário a níveis mais altos de substâncias cancerígenas e gases tóxicos, como o monóxido de carbono.

O carvão usado para queimar o tabaco elimina substâncias tóxicas como benzeno e alcatrão, o que eleva o grau de toxicidade.

O médico cardiologista Antônio Furlan, do Hospital Evangélico de Londrina, destaca que o uso desse fumo acarreta em sérios problemas de saúde como o do fumante comum, as doenças são: o infarto, AVC (Acidente Vascular Cerebral), além de lesões nos rins e a impotência, pois a toxina prejudica a circulação sanguínea. Para ele, o uso do narguilé é extremamente prejudicial, pois as pessoas estão começando a usar mais cedo o produto e não conhecem o malefício concentrado nele.

“Esse modismo é extremamente preocupante, pois, além de as pessoas estarem usando cada vez mais cedo, sempre que é utilizado é em roda de amigos, o que ainda traz os fumantes passivos, que é aquele que inala a fumaça do fumo”, comenta.

Segundo estudos da OMS, o uso do narguilé, que costuma durar entre 20 minutos e uma hora, equivale ao uso de 100 a 200 cigarros convencionais.

Outro dado alarmante é que mais de 6 milhões de pessoas morrem todos os anos no mundo devido ao tabagismo. No Brasil, 75% das pessoas que fumam iniciam o hábito antes de completar 18 anos de idade.

O uso precoce desses produtos pode ser o primeiro passo para iniciar o tabagismo e o consumo de outras drogas. Quanto mais cedo a pessoa começar a fumar, maiores são as chances do aparecimento de câncer e outras doenças crônicas, além de morte prematura.