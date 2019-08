Medalhistas são recebidos com festa em Foz do Iguaçu

Foz do Iguaçu – Os atletas da canoagem slalom que representaram o Brasil nos Jogos Pan-Americanos Lima 2019, no Peru, serão recebidos nesta terça-feira, às 12h, no Centro Executivo da Itaipu Binacional, pelo diretor-geral brasileiro, general Joaquim Silva e Luna.

O grupo traz na bagagem cinco medalhas, sendo duas de ouro conquistadas por Ana Sátila (nas categorias C1 e Extremo), duas de ouro de Pedro “Pepê” Gonçalves (K1 e Extremo), e uma de bronze de Felipe Borges (C1).

Felipe é o único iguaçuense do grupo e foi revelado pelo projeto social Meninos do Lago, desenvolvido por Itaipu e parceiros. A medalha conquistada em Lima foi a segunda do atleta em Pan-Americanos – Felipe também ganhou um bronze em Toronto 2015.

Dos seis atletas da canoagem slalom que representaram o Brasil em Lima, cinco integram o Instituto Meninos do Lago, que também tem apoio de Itaipu Binacional, e treinam no Canal Itaipu. São eles Ana Sátila, Felipe Borges, Fábio Scchena Dias Rodrigues, Omira Estácia e Marina Souza Costa. Após a recepção no Centro Executivo da Vila A, está previsto um desfile dos atletas pelas ruas da cidade em carro do Corpo de Bombeiros.

Desempenho histórico

O Pan de Lima começou no dia 26 de julho e seguirá até este domingo (11). De acordo com a Confederação Brasileira de Canoagem, somadas as conquistas das modalidades slalom e velocidade (um ouro com o baiano Isaquias Queiroz e dois bronzes com os cascavelenses Ana Paula Vergutz e Vagner Souta Júnior), a canoagem brasileira teve no Peru a melhor campanha da história em Jogos Pan-Americanos.