Este curso é novidade. Voltado aos profissionais diplomados em Administração, Ciências Contábeis, Direito, Economia e áreas afins, o MBA em Controladoria e Escritórios Contábeis pretende colocar o acadêmico em contato com as principais ferramentas do processo decisório gerencial e financeiro, proporcionando uma visão crítica da empresa e uma maior segurança no processo de tomada de decisões, principalmente em mercados de alta turbulência. Mais especificamente, as aulas foram planejadas para transmitir e estimular a adoção dos conceitos mais atuais e inovadores da gestão contábil, propiciar a aquisição de uma visão estratégica de negócio, possibilitar a aplicação prática dos conceitos teóricos na vivência gerencial e favorecer o desenvolvimento de atitudes e posturas de um Gestor em Contabilidade, adequadas para a realização de objetivos pré-definidos. Nessa linha, as disciplinas estudadas serão: Administração de Pessoal; Compliance e Governança Corporativa; Comunicação Corporativa; Controladoria, Consultoria e Auditoria Contábil; Controle de Rotinas em Escritório Contábil; Estratégias de Marketing e Relações Contábeis; Gestão de Custos e Precificação; Gestão de Pessoal; Gestão do Capital de Giro; Gestão do Imobilizado; Gestão Tributária; Mercado Financeiro e Capitais; Planejamento Estratégico e Orçamentário; e Valuation – Avaliação de Empresas, Projetos e Investimentos.

DESCONTOS – Para 2019, a Universidade oferece o Programa de Fidelização e Incentivo à Formação Continuada, garantindo descontos especiais: 20% para egressos da Unipar do ano de 2018, 15% para egressos de anos anteriores e 10% para profissionais formados por outras instituições.

INSCRIÇÕES As aulas estão previstas para iniciar em abril, e acontecerão em regime quinzenal, às sextas-feiras, das 19h às 23h, e aos sábados, das 7h30 às 13h30. As inscrições vão até março e podem ser feitas na página www.unipar.br. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (45) 3321-1300.