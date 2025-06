Renato Silva banca contrato emergencial do lixo e assumirá risco de processo no futuro

O Município de Cascavel garantirá a continuidade dos serviços de coleta de lixo e limpeza urbana com a celebração de um novo contrato emergencial com a OT Ambiental, mesmo após a Jutiça e o TCE-PR (Tribunal de Contas do Estado do Paraná) suspenderem a tentativa anterior de contratação por dispensa de licitação. O atual contrato vence na próxima segunda-feira (30). A Prefeitura confirmou à reportagem que o novo contrato será firmado do zero — não como aditivo, mas com os mesmos valores atuais, estimados em R$ 71 milhões por 12 meses, o equivalente a cerca de R$ 6 milhões mensais.

A decisão foi tomada mesmo sob o risco de o prefeito Renato Silva (PL) responder por improbidade administrativa, para garantir que a população não fique sem o serviço essencial.

O impasse é mais um capítulo herdado da gestão passada, quando Renato era vice do ex-prefeito Leonaldo Paranhos; – o ex-prefeito governou Cascavel entre 2017 e 2024. Durante seus dois mandatos, Paranhos não conseguiu concluir uma licitação regular para os serviços de limpeza urbana, com tentativas frustradas que foram suspensas por irregularidades apontadas pelo próprio TCE-PR.