Maringá dá largada à Série Ouro 2019

Sede das equipes campeãs em 2018, no feminino e no masculino, Maringá dará a largada à Série Ouro do Paranaense de Handebol adulto neste fim de semana. Este ano, seis times no feminino e dez no masculino disputam o título. Para as equipes de Cascavel, atual vice dentre as mulheres e terceiro colocado dentre os homens, a missão na elite do Estadual é superar os resultados da última temporada. As novidades em 2019 são Toledo, no feminino, e Curitiba e Dois Vizinhos, no masculino. Todos vindos da Série Prata 2018.