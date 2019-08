Maria da Paz descobre que Jô e Régis são amantes

A semana será bem agitada em “A dona do pedaço”, a Maria da Paz finalmente vai descobrir que sua filha Jô é uma golpista. Gilda vai descobrir que continua doente e Amadeu afirma que não sairá do lado da esposa. A família de Britney insiste para que ela conte a verdade para Abel. Cornélia encontra o dinheiro de Eusébio e planeja apostar na loteria. Para fechar com chave de ouro, Maria da Paz vai flagrar Jô e Régis juntos na cama. Acompanhe os principais momentos das novelas globais no nosso resumo completo das novelas.