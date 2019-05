Marechal Rondon terá edição da Mostra Regional de Danças Folclóricas neste domingo (26)

Neste domingo (26), a Associação de Danças Folclóricas Raízes de Marechal Rondon em parceria com a Secretaria de Cultura do município, realizará mais uma edição da Mostra Regional de Danças Folclóricas. O evento será realizado no pavilhão alemão e tem entrada gratuita. Toda a população é convidada para prestigiar.

Até o momento 22 grupos de danças estão confirmados para fazerem suas apresentações na Mostra Regional. De Marechal Rondon, são 8 grupos: Mosental, Goldenner Sonesthral, Raízes, Unzerland, Kleine Kinder 1 e 2, Jean Piaget e Monteiro Lobato.

PROGRAMAÇÃO:

9h30 – Recepção aos convidados e seus familiares;

9h30- Apresentação da Orquestra de sopros de Marechal Cândido Rondon;

10h – Início da programação – cerimonial de abertura;

10h15 – V Mostra Regional de Danças Folclóricas;

12h – Almoço por adesão, valor de R$25 – cardápio: Leitão à Marechal e acompanhamentos;

14h – Apresentações dos grupos folclóricos, conforme inscrição prévia;

16h – Dança de integração;

16h30 – Entrega dos troféus de participação;

17h – Encerramento.