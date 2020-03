Marechal Rondon tem 1.302 casos confirmados de dengue

Apesar do assunto do momento ser o coronavírus, os rondonenses não podem se esquecer da dengue. Atualmente, o município possui 1658 casos de dengue notificados, sendo destes, 1302 confirmados, 99 descartados e 257 em investigação.

A secretária de Saúde, Marciane Specht, destaca que com os munícipes ficando em casa, é possível vencer a luta contra os dois principais vilões: dengue e coronavírus.

“Percebe-se um crescimento menor dos casos de dengue. Recentemente, a cada dia surgiam 100 novos casos confirmados. Com a população em casa, surgiram no período de uma semana, em torno de 150 casos. A gente pede para que a população fique de fato em casa, reduzindo a probabilidade de contágio pelo coronavírus e aproveitando esses dias para a limpeza dos terrenos. Com isso, conseguiremos frear o avanço dos casos de dengue”, salienta.

SINTOMAS DA DENGUE

A dengue tem sintomas como febre alta, dores musculares intensas, dor ao movimentar os olhos, mal-estar, falta de apetite, dor de cabeça e manchas vermelhas pelo corpo. Ao sentir esses sintomas, procure o mais rapidamente possível a unidade de saúde mais próxima de sua residência ou então a UPA 24 horas.