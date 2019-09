Marechal Futsal recebe o Atlântico nesta sexta-feira

Mal. Rondon – Vindo de uma vitória emocionante fora de casa sobre o então líder Carlos Barbosa, por 3 a 2, na rodada passada, o Marechal Futsal tenta agora fazer a alegria de sua torcida no Ginásio Ney Braga, onde recebe o Atlântico nesta sexta-feira (6) pela 19ª e última rodada da fase classificatória da Liga Nacional, que terá todos os nove jogos começando simultaneamente às 20h15.

A vitória no Rio Grande do Sul, há 15 dias, assegurou a classificação às oitavas de final para o time paranaense, que quer avançar na melhor posição possível para entrar nos playoffs da competição com ainda mais confiança. Atualmente, os rondonenses ocupam a 13ª posição, o que, por enquanto, lhe coloca em rota de colisão com o atual tricampeão mundial Magnus.

Em busca dos três pontos, o Marechal aproveitou o tempo de folga no calendário de jogos para recuperar os atletas desgastados com a sequência de jogos e também aprimorar a preparação técnica e tática. A última partida dos comandados do técnico Fernando Malafaia foi o empate (3 a 3), fora de casa com o Cascavel, pelo Paranaense, no último dia 27. Já o tempo em que o Marechal não atua em casa é ainda maior, desde 16 de agosto, na vitória por 3 a 1 sobre o Blumenau.