Marechal Futsal joga em casa em clima de decisão

Mal. Rondon – Sem vencer há três rodadas na Liga Nacional, o Marechal Futsal busca a reabilitação em clima de decisão nesta sexta-feira, dia no qual recebe o Blumenau (SC), pela 17ª e antepenúltima rodada da primeira fase. O jogo está marcado para as 19h30, no Ginásio Ney Braga.

Com quatro partidas já realizadas pela rodada, iniciada domingo (11), o time rondonense caiu para a 16ª posição na tabela de classificação, colocação limite para avançar de fase.

A missão rondonense em busca dos três pontos ganha importância maior porque o adversário é um concorrente direto por vaga aos playoffs, apesar de ser o lanterninha do campeonato, e pelo grau de dificuldade que o Marechal terá nas duas últimas rodadas, nas quais terá pela frente os finalistas da Taça Brasil: visitará o líder Carlos Barbosa (RS) na próxima sexta-feira (23), e receberá o Atlântico/Erechim (RS) no 6 de setembro.

Para esta noite, o técnico Fernando Malafaia não conta com o fixo Grillo, que cumpre suspensão por ter sido expulso na última partida, em Sorocaba (SP). Por outro lado, terá o retorno do pivô Vilela, que volta após dois jogos fora.