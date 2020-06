Marco das 3 Fronteiras reabre no aniversário da cidade

O Marco das 3 Fronteiras, ponto de encontro de iguaçuenses e turistas, reabrirá para a visitação pública, de forma gradual e com todos os cuidados necessários à saúde coletiva, nesta quarta-feira, 10 de junho, aniversário de 106 anos da cidade de Foz do Iguaçu. O atrativo foi fechado no dia 18 de março como medida de segurança para evitar o contágio por covid-19.

Nesta primeira fase de reabertura, o Marco das 3 Fronteiras atenderá o público de terça-feira a domingo, das 15h às 21h. A capacidade de atendimento será de mil pessoas simultaneamente. Nas segundas-feiras, o atrativo permanecerá fechado para visitação turística. Nestes dias de fechamento do Marco, as equipes operacionais redobrarão os cuidados limpeza, sanitização e higienização de todo o circuito turístico.

Mais proteção para os visitantes – O Marco das 3 Fronteiras fará o controle individual de acesso de todas as pessoas que visitarem o atrativo, com uma barreira sanitária. Todos os visitantes, sem exceção, terão aferida a temperatura, receberão álcool gel para passar nas mãos e serão orientados a passar os calçados no tapete sanitizante. Os profissionais orientarão sobre a obrigatoriedade do uso da máscara.

As tradicionais apresentações culturais do Marco das 3 Fronteiras serão realizadas a partir das 17 horas, de terça a domingo. O público poderá prestigiar as intervenções artísticas, ao ar livre, com a proteção do distanciamento, demarcado no chão da praça. A praça gastronômica do Marco retornará com seu cardápio da fronteira: tapioca, shawarma, churros, cachorro-quente, pipoca, café, chope, entre outras boas pedidas.

O parquinho infantil, o Restaurante Cabeza e o Memorial Cabeza de Vaca não serão reabertos nesta primeira fase de atendimento. Os demais espaços do atrativo estarão abertos para os visitantes contemplarem e viverem momentos especiais no lugar mais charmoso de Foz do Iguaçu.

Importância cultural e histórica – O Marco das Três Fronteiras completará 117 anos, no dia 20 de julho de 2020, com boas passagens entre seus ilustres visitantes, moradores da fronteira e turistas do Brasil e do mundo, que são unânimes em reconhecer a energia do local. O obelisco, que foi inaugurado no dia 20 de julho de 1903 – cerca de 11 anos antes da emancipação política da cidade de Foz do Iguaçu (PR) em 1914 –, ganhou, há cerca de cinco anos, R$ 30 milhões em investimentos do Grupo Cataratas, responsável pela gestão turística e transformação do atrativo

O marco brasileiro, localizado no bairro Porto Meira, em Foz do Iguaçu, foi inaugurado em 1903, pelo marechal Cândido Rondon e o engenheiro militar Dionísio Cerqueira. O marco argentino, que se situa às margens do Rio Iguaçu, foi inaugurado na mesma data. Já o marco paraguaio, que fica à margem direita do Rio Paraná, foi erguido anos depois, em 26 de janeiro de 1961.

Os três, igualmente pintados com as cores nacionais, formam um triângulo que fixa o limite territorial e a soberania dos três países. Os “Hitos de las Tres Fronteras”, como são chamados pelos paraguaios e argentinos, contam com importantes passagens na história do Brasil, Paraguai e Argentina, bem como na do continente.

Acesso comunidade – Morador de Foz do Iguaçu tem gratuidade para visitar o Marco das Três Fronteiras. O iguaçuense precisa apresentar um documento com foto e comprovante de residência na cidade para obter o benefício, conforme regulamento do atrativo. Para facilitar o acesso diário, o cadastro é digitalizado e tem validade de um ano. Todos os procedimentos de cadastramento e a retirada de ingresso dos iguaçuenses são realizados na bilheteria do Marco, instalada no Centro de Visitantes.