Marco das 3 Fronteiras está com apresentações antes e depois do pôr do sol

As tradicionais apresentações culturais do Marco das 3 Fronteiras foram repaginadas e agora são realizadas antes e depois do pôr do sol, seguindo os melhores protocolos de proteção e saúde para os artistas e visitantes. As intervenções artísticas são apresentadas ao público de terça-feira a domingo, a partir das 17h30.

Todas as atividades culturais são encenadas ao ar livre, com o distanciamento adequado, demarcado no chão da praça. O elenco artístico, com figurino especial de proteção, transporta os visitantes para uma viagem cultural. O novo formato tem cativado o público desde a reabertura do atrativo, no dia 10 de junho, aniversário de Foz do Iguaçu.

Primeira fase da reabertura – O Marco das 3 Fronteiras abre de terça-feira a domingo, das 15h às 21h. A capacidade de atendimento é de mil pessoas simultaneamente. Nas segundas-feiras, o local fica fechado para visitação. Nos dias de fechamento, as equipes operacionais redobram os cuidados de limpeza, sanitização e higienização de todo o circuito turístico.

A equipe de atendimento faz o controle individual de acesso de todas as pessoas que visitam o atrativo, com uma barreira sanitária. Todos os visitantes, sem exceção, têm a temperatura aferida, recebem álcool gel para passar nas mãos e são orientados a passar os calçados no tapete sanitizante. Os profissionais reforçam sobre a obrigatoriedade do uso de máscara.

O visitante encontra no atrativo um local com muita tranquilidade. Tem à disposição as opções gastronômicas do cardápio da Praça das 3 Fronteiras. O acesso ao mirante, o obelisco e as praças estão todos liberados. Apenas o parquinho infantil, o Restaurante Cabeza e o Memorial Cabeza de Vaca não foram reabertos nesta primeira fase de atendimento.

Importância cultural e histórica – O Marco das Três Fronteiras completará 117 anos, no dia 20 de julho de 2020, sendo um grande ícone de Foz do Iguaçu. O obelisco, que foi inaugurado no dia 20 de julho de 1903 – cerca de 11 anos antes da emancipação política da cidade de Foz do Iguaçu (PR), em 1914 –, ganhou, há cerca de cinco anos, R$ 30 milhões em investimentos do Grupo Cataratas, responsável pela gestão turística e transformação do atrativo.

O marco brasileiro, localizado no bairro Porto Meira, em Foz do Iguaçu, foi inaugurado em 1903, pelo marechal Cândido Rondon e o engenheiro militar Dionísio Cerqueira. O marco argentino, que se situa às margens do Rio Iguaçu, foi inaugurado na mesma data. Já o marco paraguaio, que fica na margem direita do Rio Paraná, foi erguido anos depois, em 26 de janeiro de 1961.

Os três, igualmente pintados com as cores nacionais, formam um triângulo que fixa o limite territorial e a soberania dos três países. Os “Hitos de las Tres Fronteras”, como são chamados pelos paraguaios e argentinos, contam com importantes passagens na história do Brasil, Paraguai e Argentina, bem como na do continente.

Acesso da comunidade – Morador de Foz do Iguaçu tem gratuidade para visitar o Marco das Três Fronteiras. O iguaçuense precisa apresentar um documento com foto e comprovante de residência na cidade para obter o benefício, conforme regulamento do atrativo. Para facilitar o acesso diário, o cadastro é digitalizado e tem validade de um ano. Todos os procedimentos de cadastramento e a retirada de ingresso dos iguaçuenses são realizados na bilheteria, instalada no Centro de Visitantes.

Crédito das imagens: Marcos Labanca