Marca Iguassu Valley passa a ser utilizada para núcleo de inovação na região Oeste do Paraná

O SRI (Sistema Regional de Inovação), a Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação do Oeste do Paraná (Iguassu-IT), e coordenadores de núcleos de inovação dos municípios de Cascavel, Toledo, Marechal Cândido Rondon, Palotina e Foz do Iguaçu assinaram sexta-feira (08), o Pacto pela Inovação – Movimento Iguassu Valley. Com esta iniciativa os núcleos de tecnologia da informação e inovação da região poderão utilizar a marca Iguassu Valley, registrada pela Iguassu-IT. A assinatura ocorreu junto ao 5º Congresso Caciopar e 6º Fórum do Programa Oeste em Desenvolvimento (POD).

A marca já é utilizada em Cascavel e Toledo, e nesta quarta-feira (13), também passará a ser adotada em Marechal Cândido Rondon. “Isso representa a consolidação de alguns sonhos construídos com o tempo”, frisa o vice-presidente da Iguassu-IT, diretor de Negócios do Biopark, Paulo Almeida. “É um momento que a gente consegue congregar os nossos desejos em realidade”, destaca. O uso da marca, com todos os seus valores, consegue harmonizar os municípios com os interesses regionais, segundo o vice-presidente.

Padrões regionais

O presidente da Iguassu-IT, Márcio Pinheiro, que também é coordenador do Iguassu Valley Toledo, ressalta o trabalho para a integração regional. “Já existe um modelo definido de padrão de reunião e outros trâmites para que dê certo”, observa. “Os resultados, sem dúvida, serão iguais, ou melhores, ao que já se tem em Cascavel e Toledo, municípios que utilizam a marca e seus padrões de funcionamento”, ressalta Pinheiro.

Impacto positivo

O coordenador do SRI, que assume a partir de 2020, Jadson Siqueira, ressalta que em cada município havia os núcleos ligados às associações comerciais. “Agora, com a marca, esperamos ter mais impacto voltado à inovação”, destaca. “Queremos fortalecer a conectividade e a assinatura do termo para utilização da marca é um ícone que estimula a região para a fundamentação do ecossistema de inovação”, ressalta o coordenador do SRI, Claudecir dos Santos.

Adesões

A marca Iguassu Valley, registrada pela Iguassu-IT, já era utilizada em Cascavel, com modelos de reuniões e outros trâmites próprios. Em agosto houve o lançamento do Iguassu Valley Toledo. Marechal Cândido Rondon, Palotina e Foz do Iguaçu já assinaram o termo de utilização da marca. O objetivo é que os demais municípios da região também constituam seus núcleos para solidificar o movimento regional.