Maratona de tecnologia do Show Rural Digital começa com 17 desafios em sua agenda

Quinze equipes trabalham desde às 9h desta segunda-feira para resolver 17 problemas comuns ao cotidiano do agronegócio. São 75 pessoas, com diferentes habilidades e conhecimentos, integradas aos desafios do Hackathon, uma das sensações da programação do Show Rural Digital. Os facilitadores são ligados à Acic Labs, Fiep/Senai e ao Sebrae.

O vice-presidente da Microempresa e um dos criadores do laboratório de tecnologia e inovação da Acic, Siro Canabarro, informou, na abertura dos trabalhos, que para cada ideia existem pelo menos cinco mil iguais no mundo. “Não há ideias únicas, o que ocorre nesse novo grande cenário é a execução, o colocar na prática um projeto que pode se tornar um grande sucesso”.

Os trabalhos deverão ser finalizados em prazo estimado de 30 horas. Depois, serão apresentados e defendidos em pitches. Uma comissão especialmente formada terá por atribuição escolher os melhores trabalhos. O vencedor receberá como prêmio uma viagem a um dos mais importantes ecossistemas de inovação do mundo – ano passado a equipe foi para a Califórnia.

O segundo e terceiro colocados ganharão prêmios em dinheiro. O anúncio dos vencedores ocorrerá na manhã de quarta-feira, na Arena Paraná, no SRD. O patrocinador máster do hackathon é a Cresol.