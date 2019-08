Manifestação ameaça fechar ponte em Guaíra por morte de homem

Uma manifestação está sendo realizada na manhã deste sábado (3) na ponte Ayrton Senna, em Guaíra.

A manifestação é para chamar atenção pela morte de um homem na noite da última quinta-feira (1). Ele estava em uma lancha que estaria vindo do Paraguai com cigarros contrabandeados. O tiro foi desferido por um integrante do Exército durante operação de fiscalização. Um segundo homem também ficou ferido.

Segundo os manifestantes, também estão sendo lembradas outras vítimas. Eles dizem que o contrabando acaba sendo uma alternativa para driblar a falta de emprego.

Há pouco mais de um mês uma intensa operação denominada Operação Hórus é realizada por várias forças de segurança no enfrentamento ao tráfico e ao contrabando na fronteira do Brasil com o Paraguai.

Ainda não há confirmação de que a ponte foi fechada pelos manifestantes, mas esta condição não está descartada. Um grande aparato policial acompanha a mobilização no local.