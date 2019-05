Maneiras de manter sua pele hidratada durante o frio

“À medida que as temperaturas caem durante os meses mais frios, a umidade do ar também cai e isso deixa a pele mais seca, o que se agrava mais com alguns hábitos como banho quente, falta de uma rotina de cuidados e má alimentação”, diz a dermatologista Claudia Marçal, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e da Academia Americana de Dermatologia. Mas já está mais do que na hora de entender: esse problema tem jeito e abaixo listamos sete dicas práticas para fugir do ressecamento da pele no inverno!

De olho na rotina de cuidados

“A ingestão de frutas e vegetais ricos em água pode ajudar a hidratar a pele, pois eles fornecem hidratação a todas as células do seu corpo, mas aplicar um creme ou gel hidratante é uma forma mais direta de impactar a pele. Ele confere alívio imediato”, diz a médica Claudia Marçal.

É muito importante que as peles mais secas apostem em cremes mais ricos e nutritivos, com ômegas em associação a ingredientes clássicos como ácido hialurônico; enquanto isso, as peles oleosas devem usar produtos que confiram hidratação prolongada, mas controle do brilho, geralmente em versões oil-free. Quanto aos ativos, aposte no ácido hialurônico de baixo peso molecular Hyaxel, arct-alg, progenitrix, aquaporine active aqp3, DSH CN e nutriomega 3, 6, 7 e 9.

Cuidados no banho

Tomar um banho longo e quente é bom quando você está com frio, mas vai deixar sua pele ainda mais seca. É melhor que seja curto e aposte em uma temperatura mais intermediária. “Depois do banho, aplique uma camada leve de óleo corporal, seguida por um creme ou loção para o corpo. É importante fazer isso enquanto a pele ainda está um pouco úmida para ajudar os hidratantes a penetrar”, explica Claudia Marçal.

Adicione uma máscara

Uma máscara profundamente hidratante é boa para a sua pele e pode servir como um ritual semanal que te ajudará a relaxar. “As máscaras são úteis porque são oclusivas, o que significa que introduzem vigorosamente os ingredientes hidratantes na pele”, diz a dermatologista Claudia Marçal. Para transformar seu tempo com a máscara em uma experiência relaxante, sente-se e faça uma respiração profunda por dez minutos enquanto o produto está em seu rosto.

Reabilite as peles rachadas

Há uma solução fácil para as mãos e pés ásperos no inverno. “O grande segredo é, após a esfoliação realizada durante o banho, aplicar um creme rico em dexpantenol, ureia, nutriomega 3, 6, 7 e 9, óleos como o de abacate, macadâmia, amêndoas, maracujá ou uvas conjuntamente, lanolina ou manteigas como a de karité, cupuaçu ou manga e, então, colocar meia de algodão por 30 minutos para aumentar a absorção dos ativos e potencializar a ação de hidratação, regeneração e nutrição local”, afirma a dermatologista Claudia Marçal. Nas mãos, a luva pode ser uma opção para fazer a oclusão e potencializar a ação dos ativos.

Resista ao desejo de lamber os lábios

Se seu lábio está ressecado, pode ser tentador passar a língua, mas isso deve ser evitado: “A saliva tem um pH mais ácido e isso leva uma dermatite constante que piora ainda mais o ressecamento. Há aquela sensação imediata que houve um umedecimento da região, mas logo depois acontece a formação de microfissuras, de ardência e vermelhidão local”, afirma a médica Claudia Marçal. Ela recomenda usar hidratantes à base de aveia coloidal, vitamina E, pró-vitamina B5, de manteigas de karitê, de óleos como o de girassol, óleo de macadâmea, e a própria presença de zinco, cobre, mandanês, magnésio, que auxiliam no processo de cicatrização, devem estar presentes nas formulações. “Portanto, devem ser formulações ricas em vitaminas e antioxidantes que ajudam no reparo no sentido de evitar a inflamação”.

Invista nas vitaminas orais

Manter a pele hidratada também tem relação com a ingestão de suplementos orientados pelo dermatologista, sendo dois dos mais importantes FC Oral e Bio-Arct. “FC Oral contém um componente importante, o ômega 3 vetorizado pelo fosfolipídeo, que possui uma identidade com a membrana celular. Dessa forma, o ativo promove uma hidratação de dentro para fora, restaurando os danos dessa membrana e também melhora da fluidez, isto é, permite que os nutrientes sejam absorvidos de uma forma mais plena, o que também traz resultados para a hidratação. Já Bio-Arct age para melhorar o funcionamento celular, fornecendo energia e melhorando o aporte de nutrientes para a células”, afirma a médica Claudia Marçal.

Melhore o ar do seu quarto

Com o ar seco do inverno, o calor do aquecedor é um dos principais fatores para diminuir a hidratação. Para resolver esse problema, coloque um umidificador de ar no seu quarto. Sua pele vai agradecer de manhã.