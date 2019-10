Maneiras de conquistar fios de cabelo mais fortalecidos

O sonho de consumo de grande parte das pessoas é ter cabelos fortalecidos, encorpados, sedosos e com volume. Porém, nem todos têm essa sorte e cabelos sem volume costumam ser a principal reclamação de quem tem fios mais finos. Isso porque esse tipo de cabelo tende a ficar escorrido e sem forma, além de ser mais sensível ao efeito de agressores externos como a exposição solar e as químicas, tornando-se facilmente quebradiço.

Para quem sofre com esse problema, existem cuidados que podem ser incorporados na rotina de cuidados diária para engrossar os fios e adicionar volume às madeixas.

Para ajudar, a dermatologista e tricologista Kédima Nassif, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, apontou cada um desses cuidados. Confira a seguir.

Foque na saúde do couro cabeludo

O crescimento de fios grossos e bonitos está diretamente relacionado à saúde do couro cabeludo, que precisa estar limpo e recebendo a quantidade suficiente de vitaminas e minerais para que os folículos capilares funcionem corretamente. Em pessoas com dermatite seborreica ou com o cabelo muito oleoso, por exemplo, a distribuição de oxigênio e nutrientes para o couro cabeludo fica comprometida, o que leva os fios a ficarem mais finos e até mesmo caírem. Por isso é fundamental utilizar produtos para a melhoria da saúde do couro cabeludo, que devem ser escolhidos de acordo com os problemas de cada pessoa. Nos casos de caspa, os produtos podem ser formulados com ativos como ácido salicílico, cetoconazol, que atuam no controle da oleosidade, e Defenscalp, que age na melhoria da saúde do couro cabeludo por meio da manutenção da microbiota da região.

Cuidado com os produtos

Quem cabelos finos e usa produtos pesados os fios tendem a ficar com menos volume e mais frágeis e quebradiços. Xampus que contenham silicone, por exemplo, devem ser evitados, pois favorecem o aparecimento de gordura e oleosidade. Os condicionadores e as máscaras de hidratação podem ser ainda piores que os xampus para os cabelos finos, pois são mais prováveis de deixarem os fios pesados e oleosos. Evite produtos rotulados como “ricamente hidratantes” ou “alisadores”, pois eles contêm óleos que vão pesar os fios, fazendo com que percam o volume e a saúde. Prefira produtos neutros, específicos para cabelos finos e formulados com ativos como arginina e ReparAge, que conferem volume ao promover o engrossamento dos fios.

Utilize equipamentos de fototerapia

Com o avanço da tecnologia, hoje já existem tratamentos extremamente eficazes que podem ser feitos no conforto de sua casa, como os procedimentos de ledterapia para o tratamento de fios finos. O boné Capellux e o capacete Capellux i9, por exemplo, são dois dispositivos de uso domiciliar que utilizam desse tipo de tecnologia. Através dos LEDs, esses equipamentos emitem luz vermelha, que fornece energia para as células, o que colabora diretamente para a nutrição e saúde dos folículos, estimulando o crescimento dos fios. O efeito esperado é de engrossamento e o aumento do número de fios no couro cabeludo.

Tenha alimentação equilibrada

De acordo com a especialista, o bulbo capilar precisa de nutrientes para funcionar corretamente, gerando fios fortes e grossos. Logo, é fundamental que evitar dietas muito restritivas, já que prejudicam a saúde dos fios. Aposte em alimentos ricos em vitaminas e minerais que promovem o fortalecimento dos cabelos, como vegetais verde escuros, grãos e cereais, além de carnes magras, como peixe e frango. Em alguns casos, suplementos de biotina, Exsynutriment, Bio-Arct e ácido fólico podem ser indicados para suprir as necessidades nutricionais. Porém, esses só devem ser tomados sob orientação médica, já que o consumo em excesso de biotina, por exemplo, pode interferir no funcionamento sanguíneo.

Aposte no Minoxidil

Ao contrário do que muitos pensam, o famoso Minoxidil não serve apenas para combater a calvície e promover o crescimento rápido dos fios. O medicamento também pode ser usado para conquistar fios mais grossos. Isso porque o Minoxidil age aumentando a circulação sanguínea do couro cabeludo e melhorando a oxigenação da região. Dessa forma, o medicamento prolonga a fase anágena, promovendo o crescimento de fios mais fortes, grossos e saudáveis.

Invista no microagulhamento capilar

Através de agulhas finas, pequenas e estéreis aplicadas em diversos pontos da pele do couro cabeludo, o microagulhamento promove microlesões que causam uma liberação de substâncias responsáveis por ativar a multiplicação de células da pele e das raízes dos cabelos, promovendo a cicatrização local. Esse estímulo à multiplicação celular, quando age na raiz do cabelo, resulta em mais células sendo produzidas no bulbo capilar, o que engrossa o cabelo e favorece seu nascimento e crescimento. Em seguida ainda pode ser aplicada uma série de ativos para potencializar o tratamento, como vitaminas, aminoácidos, fatores de crescimento e até o próprio minoxidil. Mas atenção: Consulte sempre seu médico, porque esse tratamento deve ser realizado pelo tricologista ou dermatologista.

