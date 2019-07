Mananciais da Serra estarão abertos amanhã

Os Mananciais da Serra, unidade de conservação mantida pela Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar), estarão abertos neste domingo (21), dentro da campanha Um Dia no Parque, promovida pela Rede Nacional Pró-Unidades de Conservação.

Neste domingo, a campanha acontecerá em todo o País, com vários pontos de visitação em unidades de conservação. No site www.umdianoparque.net/, há a informação de todos esses locais.

Em 2019, o parque Mananciais da Serra está aberto para visitação pública durante dois fins de semana por mês. Em julho, já abriu nos dias 13 e 14 e está agendado para os dias 27 e 28 de julho. E, agora, abrirá também no dia 21. Em agosto, está aberto nos dias 17, 18 e 31; em setembro, 1.º, 14, 15, 28 e 29; em outubro, dias 12, 13, 26 e 27; em novembro, dias 9, 10, 23 e 24; e, em dezembro, dias 7, 8, 21 e 22.

A área de Mata Atlântica dos Mananciais da Serra abriga fauna e flora riquíssimas e as primeiras grandes obras de abastecimento público do Paraná. O programa é ideal para passeios em família ou grupos, a pé ou de bicicleta.

A região dos Mananciais é fundamental para o abastecimento público: mais da metade da água consumida em Curitiba e Região vem daí, onde está a Área de Proteção Ambiental (APA) de Piraquara.

A qualidade da água vinda dos Mananciais está associada a uma legislação de proteção da Mata Atlântica e inibe atividades potencialmente poluidoras. Criada em 1996, a APA possui 88 km² pertencentes à Bacia Hidrográfica do Rio Piraquara, importante contribuinte para a Barragem Piraquara I, a primeira barragem de grande porte da Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar), que também fica nos Mananciais da Serra.

PASSEIO – Os Mananciais da Serra ficam a cerca de 40 km de Curitiba. É possível fazer as trilhas do Carvalhinho (500 m) Santuário São Francisco (500 m), do Salto (percurso de 1 km), da Chaminé (1,5 km de extensão) e a Estrada do Carvalho (2,5 km). As caminhadas têm duração mínima de uma hora, entre ida e volta.

Recomenda-se que o visitante use roupa e calçados confortáveis, repelente, proteção para sol ou chuva (os passeios realizam-se mesmo com chuva). É aconselhável levar máquina fotográfica e lanche.

Na entrada, há espaço para estacionamento de carros e é preciso fazer um cadastro. Recomenda-se também levar lanche e estar sempre hidratado. A visitação é gratuita e aberta a toda população, mas no local é proibida a entrada de animais domésticos, assim como não se deve deixar lixo, nadar, pescar, e caçar.

ATENÇÃO – Por determinação do Instituto Ambiental do Paraná (IAP) o acesso ao local está sujeito à apresentação do comprovante de vacina contra a febre amarela, em um período mínimo anterior de 10 dias, e documento de identidade.