Projeto do Rotary Club de Cascavel Primavera garante recuperação de mais uma nascente

Mais uma fonte de água foi recuperada e adequada através do projeto de recuperação de nascentes idealizado e desenvolvido pelo Rotary Club de Cascavel Primavera, em parceria com empresas e outras entidades. Desta vez, o projeto contemplou uma das nascentes da cabeceira do Rio Melissa, em Cascavel, na região da comunidade do Brasmadeira. Também houve o plantio de 80 mudas de árvores nativas nessa quinta-feira (20).

O trabalho desenvolvido nesta semana é continuidade de um projeto desenvolvido há mais tempo e que partiu de uma iniciativa do rotariano Jorge Pagliari. Este ano o trabalho está sendo liderado pelo diretor da Comissão de Projetos Humanitários do clube, Pedro Arildo Zucco. Todas as ações também tem o acompanhamento de Pedro Diesel, conhecido como o “salvador de nascentes”, pioneiro e especialista neste tipo de ação, com atuação em mais de 17 estados.

O projeto consiste na revitalização permanente de fios d’água, para frear o desperdício e a degradação da água. Com a nascente recuperada esta semana, um total de 14 já foram executadas e as demais deverão ser alcançadas no decorrer deste ano rotário.

“A água é apontada como um recurso natural de altíssimo valor econômico, estratégico e social, já que todos os setores de atividade humana necessitam dela para desempenhar suas funções. Por isso desenvolvemos esse trabalho, pensando na garantia de preservação deste rico patrimônio às futuras gerações”, destacou o presidente do Rotary Cascavel Primavera, Giovane Douglas Zanin.

A recuperação da nascente desta semana contou com o apoio da empresa Master Educação Corporativa, da prefeitura de Cascavel, através da Secretaria do Meio Ambiente e do curso de Ciências Biológicas da FAG, que envolveu alunos de vários períodos.