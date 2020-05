Mais um caso de covid-19 é confirmado em Boa Vista da Aparecida

A confirmação do terceiro caso de coronavírus em Boa Vista da Aparecida foi feita na manhã deste domingo (24), pela a Secretaria de Saúde do município.

A paciente é uma mulher de 53 anos, com histórico de contato com familiar que testou positivo no exame RT/PCR em 23/05 emitido pelo LACEN/Pr. Ela está em isolamento domiciliar.

O exame foi coletado no dia 19 de maio, e o resultado chegou sábado (23), e foi liberado para divulgação nesta manhã.