Mais dois suspeitos de Covid-19 foram registrados em Missal

Nesta quinta-feira, 21 de maio de 2020, foram coletados exames de mais dois suspeitos de Covid-19 em Missal. Os exames foram encaminhados ao CMT- Centro de Medicina Tropical em Foz do Iguaçu, laboratório habilitado somente para testes de COVID-19.

Os suspeitos são: Um homem, 42 anos, professor, apresentou os sintomas e teve as amostras coletas para exame. E uma mulher, 48 anos, profissional da Saúde, porém que não atua em Missal, da mesma forma, apresentou sintomas e foi encaminhada para exames. Ambos estão em isolamento domiciliar.

Após consulta na Unidade Sentinela, por apresentarem sintomas característicos, foram feitas as coletas na residência de cada um, para que não restasse dúvidas quanto a Covid-19. As orientações de distanciamento social, uso de máscara e higienização estão mantidas. A população que puder ficar em casa, deve permanecer em casa, e quem precisar sair, deve adotar as medidas para minimizar os riscos de contágio.

Neste momento, segundo o último boletim epidemiológico, Missal tem 02 casos confirmados em isolamento domiciliar monitorado, 02 casos suspeitos também isolados, 18 pessoas em quarentena, sendo que 693 já tiveram alta do isolamento e 06 casos suspeitos descartados via exame.

A Secretaria Municipal de Saúde segue os protocolos propostos pelas entidades ligadas a Saúde, como a OMS, Ministério da Saúde, Secretaria de Estado da Saúde. Caso alguém apresente sintomas como febre, tosse seca e

falta de ar, evite ir até as Unidades de Saúde, entre em contato pelo fone (45)99121-7199, ou procure a Unidade Sentinela, que está atendendo das 13h as 17h na Casa do Idoso.